Gözler CTP-HP-TDP-DP koalisyonunda

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, UBP ile koalisyon söylentilerini kesin bir dille yalanladı. HP Parti Meclisi de 4’lü koalisyon müzakereleri için Kudret Özersay’a tam yetki verdi.

YDP dışındaki tüm kapılar UBP’ye kapandığı için hükümet kurma şansı kalmadı. Bu durum netleştikten sonra Mustafa Akıncı’nın vakit kaybetmemek için görevi doğrudan Tufan Erhürman’a vermesi bekleniyor

Gözler CTP-HP-TDP-DP koalisyonunda. Bu koalisyonda parti liderlerine birer bakanlık verildikten sonra geriye kalan bakanların dıştan atanacağı ileri sürülüyor.

(afrika)