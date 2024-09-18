Gözler masada!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için yeniden toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı saat 13.30’da bakanlığın toplantı salonunda yapılacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için yeniden toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı saat 13.30’da bakanlığın toplantı salonunda yapılacak.
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