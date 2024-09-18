  • BIST 9758.14
  • Altın 2818.586
  • Dolar 34.0293
  • Euro 37.9164
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGalatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Gözler masada!

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için yeniden toplanacak.
Gözler masada!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için yeniden toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı saat 13.30’da bakanlığın toplantı salonunda yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tulga: Hasadı hızlı başlayan harnubun teşvik fiyatı belirlenmeli17 Eylül 2024 Salı 10:02
  • Asgari ücret masası toplanacak17 Eylül 2024 Salı 10:01
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Eylül 2024 Salı 09:58
  • Başsavcı Altıncık: Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek16 Eylül 2024 Pazartesi 20:16
  • Ercan Havalimanı'nda Alkollü Yolcudan Darp ve Rahatsızlık Olayı16 Eylül 2024 Pazartesi 19:14
  • Sonbahar patates ekimi yapılan araziler için son beyan tarihi 15 Ekim16 Eylül 2024 Pazartesi 18:20
  • Hırsızlık Olayı: Para Cüzdanı ve Nakit Para Çalma İddiası16 Eylül 2024 Pazartesi 18:13
  • Genç İş İnsanları Derneği: Eğitimdeki plansızlık kabul edilemez16 Eylül 2024 Pazartesi 11:54
  • Galatasaray'ın yeni sponsoru "meritking.news" tartışması16 Eylül 2024 Pazartesi 10:26
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Eylül 2024 Pazartesi 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti