Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Yurt içi piyasalar, bugün TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
Yurt içi piyasalar, bugünTC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Analistler, hafta genelinde yurt içinde faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.