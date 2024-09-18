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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dokuzuncu faiz kararı için yarın toplanacak. Banka, 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın dokuzuncu faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı. Ardından 5 ay sabit bıraktı.

Ekonomist Volkan Dükkancık, bu ay da Merkez Bankansı'nın faizi sabit tutacağını düşündüğünü söyleyerek, "Piyasanın önemli bir çoğunluğu da bu noktada bir görüş birliğinde" dedi.

"Sıkı duruşun meyvelerini toplamaya başlıyoruz"
Uzmanlar alınan kararların etkisinin görülmeye başladığı görüşünde. Dükkancık da değerlendirmesini şu sözlerle aktarıyor:

"Yavaş yavaş bu sıkı duruşun meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Çok önemli seviyelere geldik. Önemli adımlar atıldı. Bunların karşılığını görmek için bir iki ay daha Merkez Bankası'nın mevcudunu koruyacağını tahmin ediyorum."

Peki, karar metninde hangi mesajların yer alması bekleniyor?

Ekonomist Dükkancık, "Sıkı duruşu kararlılıkla sürdürecekleri mesajının geleceğini, esas değişikliğin ekim toplantısında geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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