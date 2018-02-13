Gözler savcılığın tanıklarında

Afrika-Meclis saldırısı davasında, savunma avukatı Enver Öztürk “Tahrik” iddiasını ispatlamak için dün son tanığı Erkan Eğmez’i tanık olarak dinletti

3 TANIK’LA BİTİRDİ: Mahkemenin dünkü oturumunda savunma son tanığını dinletti. Savunma avukatı Öztürk, önceki duruşmada en fazla 6 tanık dinleteceğini beyan etmişti. Dünkü oturumda ise savcılığın tutumunu dile getiren Öztürk, tanıklarını tamamladığı beyanında bulundu

EĞMEZ SALONDA GERİLDİ: Savcı Ayşe Kaymak Şadi tarafından kendisine Afrika Gazetesi ile özel bir husumetiniz var mı sorgusu üzerine Erkan Eğmez, “Benim yalan haberlerden dolayı husumetim vardır. Polise yaptığı haberlerle ilgili şikâyette bulundum” sözlerini kullanan Eğmez salonda gerildi

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde, 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık, hakkındaki dava devam ediyor.

Sanıkların avukatı Enver Öztürk’ün “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması üzerine tanık dinletme talebinde bulunması üzerine dava, tanıkların dinletilmesi ile dün de devam etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada Avukat Öztürk, 9 Şubat tarihinde mesai bitimi nedeniyle tanıklığı yarım kalan 7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçimde Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’den Güzelyurt milletvekili adayı olan Gökhan Saraç’ı tanık olarak dinletti.

Saraç’ın ardından Öztürk, Erkan Eğmez’i tanık olarak kürsüye çağırdı.

Eğmez’in 23 Ocak tarihinde yerel bir kanalda sunduğu televizyon programı esnasında davanın ikinci tanığı Gökhan Saraç’ın Eğmez’in programına çok önemli bir mesaj attığını ve bu mesajın tahrik içerdiğini iddia etmesi üzerine Eğmez tanıklık yaptı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, savunma avukatı Enver Öztürk ve savcı Ayşe Kaymak Şadi hazır bulundu.

Eğmez: Manşete tepkili olduğum için gittim

Savunmanın son tanığı Erkan Eğmez, 23 Ocak tarihinde sunduğu yaklaşık 2 saatlik programını içeren USB’yi emare olarak sundu. Programının ikinci bölümünde Gökhan Saraç’ın Eğmez’in programına attığı mesaj mahkemede

Savcılığın sorgusu üzerine Afrika Gazetesi’nin manşeti üzerine olay yerine gidip gazeteci kimliği ile izlediğini dile getiren Eğmez, “Ben polis sayısını gözlemlemek için gitmedim, manşete tepkili olduğum için orda bulundum. Bu haberi kabullenmek mümkün değildi, ben gazetede protestoculara el kol hareketi yapan birini görmedim, eğer görseydim bunu çok rahat dile getirirdim” dedi.

Eğmez salonda gerildi

Savcı Ayşe Kaymak Şadi tarafından kendisine Afrika Gazetesi ile özel bir husumetiniz var mı sorgusu üzerine Erkan Eğmez, “Benim yalan haberlerden dolayı husumetim vardır. Polise yaptığı haberlerle ilgili şikâyette bulundum, ancak hukuk davası açmam gerektiğini söylediler ve avukatıma başvurdum. Bu Anayasamızdaki boşluğu isteyen istediği hakkında yaptığı haberleri gösterir. Afrika Gazetesi’nin yaptığı haberleri ciddiye almıyorum, o yüzden okumuyorum” sözlerini kullanan Eğmez salonda gerildi.

Davanın dışına çıkıldı

Afrika Gazetesi ile şahsi sorunları olduğu gerekçesi ile mahkemede tanıklık yaptığını iddia eden savcılığın soruşlarını yanıtlayan Eğmez, savcı Şadi’nin “Uyuşturucu suçu ile ilgili bir haberiniz yapıldı mı bu gazetede” demesi üzerine, Eğmez, “Konunun çok dışına çıktık, Ağustos ayında ben sınır ihlali yaptığım gerekçesi ile tutuklandım. 95 yılında ise Güney Kıbrıs Polis’i tarafından kaçırıldım, ciddi işkencelere maruz kaldım. Uyuşturucu ve casusluk suçlaması ile 53 gün tutuklu kaldığım Rum polisi beni 53 günün sonunda teslim etti. AİHM’e Rum Polisi’ni şikâyet ettim ve 2001 yılında Rum Devleti mahkûm oldu. Rum gazeteleri de Afrika Gazetesi’de hakkımda birçok yalan yayınlar yaptı” dedi.

Şadi: 8 kez ceza mahkemesinde yargılandınız

Savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık Erkan Eğmez’e birçok kez ceza mahkemesinde yargılandığı yönünde sorular yöneltti, Eğmez ise hatırlamadığını beyan etmesi üzerine, Şadi, “Siz 8 kez Ceza Mahkemesi’nde yargılandınız. İzinsiz hayvan ithali, aykırı hareket ve benzeri suçlardan birçok sabıkanız vardır. Bugün siz mahkeme huzuruna aleyhinizde çıkan haberler için geldiniz” şeklinde soru sordu.

Eğmez ise, Afrika Gazetesi’ne yönelik ne sempatisi ne de husumeti olduğunu belirtti.

Savunma bitirdi sıra savcılıkta

Savunma avukatı Enver Öztürk, tanıklarını tamamladığını belirterek sanıkların farklı koşullarla teminata bağlanarak serbest yargılanmaları talebinde bulundu.

Savcılık, tanık dinletmek için süre isterken sanıkların tutukluluklarının devam etmesi talebinde bulundu.

Duruşma bugün devam edecek

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verirken, duruşma bugün savcılığın dinleteceği tanıklarla devam edecek.