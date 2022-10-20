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Gözler TC Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında

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Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
Gözler TC Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında

Dolar kurunun gözü kulağı Merkez Bankası PPK Toplantısı'nda. Son olarak faiz düşürerek küresel piyasalarda etki uyandıran MB, 2022 senesinin 10'uncu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikaları Kurulu Toplantıı sonrasında dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarının nasıl seyredeceği konusunda yatırımcılar endişeli olsa da neredeyse döviz kurlarının tamamı güne olağan hali ile başladı. Peki 20 Ekim Perşembe dolar, euro, sterlin ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı döviz kuru!

DOLAR VE EURONUN GÖZÜ MERKEZ BANKASI KARARINDA

Son olarak faizi aşağıya çekerek serbest piyasalarda şok etkisi yaratan Merkez Bankası, 20 Ekim 2022 saat 14.00'te açıklayacağı karar öncesi vatandaşların en çok takip ettiği konuların arasına girdi. Merkez'in PPK sonrasında açıklayacağı faiz kararı öncesi 20 Ekim 2022 perşembe gününe dolar 18.58'te başlarken, euro ise 18,1731 TL'den giriş yaptı. 

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