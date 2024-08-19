Gözler TCMB faiz kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılması nedeniyle erkene çekilmişti.



Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl son

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın yönlendirmelerinin ardından ilk faiz indirimi için eylül beklentileri rafa kalktı.



Son çeyrekte faiz indirimi bekleyen ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.



Reuters anketine katılan ekonomistlerden dördü ilk faiz indiriminin ekim ayında, diğer dördü kasım ayında, iki ekonomist de aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor.Beş kurum ise TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapmasını beklediklerini belirtti.



AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Ekonomistler önümüzdeki hafta faiz değişikliği beklemiyor ancak PPK metnindeki olası değişiklikler yakından takip edilecek.



Bankacılara göre likidite, iç talep ve faiz artışı ihtimalinin azalması nedeniyle bunlarla ilgili yönlendirmelerin metinden çıkarılıp çıkarılmayacağı izlenecek.

TCMB'DEN YENİ ADIM GELİR Mİ?

Kurulun gündem maddelerinden biri geçen aylarda olduğu gibi piyasadaki Türk Lirası fazlalığı olacak.



TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

Gecelik piyasada faiz koridorunun alt bandından sınırsız likidite çekebilen TCMB, geçen hafta Takasbank Para Piyasası’nda da işlem yapmaya başladı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.



Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95'ten 43,31'e yükseldi. Enflasyonda artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.