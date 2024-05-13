Gözler yarınki toplantıda... Asgari Ücret masası yeniden toplanacak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 14 Mayıs Salı günü saat 10.00’da toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu gerçekleştireceği ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yarın yeniden bir araya gelecek.

Komisyonun yarınki toplantısında, tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi beklenirken, yılın ikinci asgari ücretinin aynı gün netleşmesi hedefleniyor. KKTC'de asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak uygulanıyor.