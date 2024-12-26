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Gözler yılın son faiz kararında

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Gözler yılın son faiz kararında

Saat 14.00’te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

 

Beklentiler yüzde 47,50 ile yüzde 50 arasında

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4’ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10’u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50’ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

 

Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, TCMB’nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50’ye düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84’ten yüzde 30,88’e yükseldi.

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