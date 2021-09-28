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Gözlerde yanma ve batma problemine dikkat

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Gözlerde yanma ve batma problemine dikkat
Gözlerde yanma ve batma problemine dikkat

40 yaşından sonra ortaya çıkan en önemli problem presbiyopi problemidir. İnsan gözündeki doğal lens, 40 yaşından önce adeta bir fotoğraf makinesindeki lensler gibi uzak ve yakın mesafeye şekil değiştirerek aynı anda uyum sağlayabilir. Bu sayede 40 yaş öncesi kişinin uzak numarası ile yakın numarası aynıdır. 40 yaş sonrası ise insan gözünün içindeki doğal lens sertleşir, işlevlerinde azalma meydana gelir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık konu hakkında bilgiler verdi.

Lens yakın uyumunu kaybetmeye başlar (presbiyopi), kişi kitap okurken önce görüntüyü netleştirebilmek için okuduğu kitabı uzaklaştırmaya başlar, daha sonra bu mesafe kol mesafesini de aştığı için yakın gözlük ihtiyacı doğar. Yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalar için halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen premium lens ameliyatları iyi bir alternatiftir.

İleri yaşlarda ortaya çıkan bir diğer problem de katarakttır. Halk dilinde göz perdesi veya aksu olarak nitelendirilir. Göz bebeğinin arkasında bulunan doğal göz içi merceği özellikle 50 yaşından sonra yaşlanarak sarılaşır, matlaşır, saydamlığını yitirir. Bu durum kişide bulanık görme, ışıklarda dağılma saçılma, buğulanmış camın ya da bir perdenin arkasından bakıyormuş hissi verir. Her yaşta oluşabilir, yaşlanmanın doğal bir sürecidir. Özellikle diyabet, romatizmal hastalıklar, yüksek miyopi, kortizonlu ilaç kullanımı kataraktın daha erken yaşta oluşmasına sebep olur. Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatla kişinin kataraktı temizlenip yerine yapay mercek konulur.

Yaşlandıkça gözyaşı bezi daha az gözyaşı üretir. Göz kuruluğu ortaya çıkar. Gözlerde yanma, batma problemleri olur. Tedavide genellikle suni gözyaşı damlaları kullanılır.

Sarı nokta hastalığı ise özellikle 50 yaşından sonra gözün arkasındaki retina tabakasında görülen sinir hücrelerinde kayıp ile karakterize bir hastalıktır. Sarı nokta hastalığı 50 yaş sonrası görme kayıplarının önemli sebeplerindendir. Tedavisinde göz içi iğne tedavileri etkili olabilir.

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