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Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı

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Sosyal medyada gündem olan olayda; Sam Nunn adlı genç kız arkadaşının TikTok’ta paylaştığı videodaki akıl almaz detay sayesinde aldatıldığını öğrendi. İlişkisini anında noktaladı.
Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta yaşanan bir olay hayrete düşürdü. Sam Nunn, kız arkadaşının videosunu TikTok platformunda paylaşırken fark ettiği detayla ilişkisini bitirdi. Nunn, kız arkadaşının gözlerindeki yansımadan arkadaşlık sitesi Tinder'da başka erkekler ile konuştuğunu anladı.

Son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından TikTok’ta kız arkadaşının videosunu çeken Sam Nunn videoyu yeniden izleyicine gözlerine inanmadı.

'SHERLOCK GETİR GÖTÜRÜNÜ YAPAR'

Sosyal medya bir ilişkinin daha bitmesine neden oldu! Sam Nunn kız arkadaşının gözlerindeki yansımada Tinder isimli arkadaşlık sitesinde başka erkekler ile iletişim kurduğunu fark etti.

Sosyal medyada Sam Nunn için 'Sherlock getir götürünü yapar' gibi yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar olayın kurgu olduğunu savundu. Anında ilişkisin sonlandıran Nunn, sosyal medyada olayın kurgu olduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanladı.

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