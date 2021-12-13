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Gözlerinizi Enfeksiyonlara Karşı Koruyun

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Dünyaya açılan bir pencere olan gözlerimiz, dış ortamla sürekli temasta olduğu için enfeksiyonlara da açık oluyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, göz enfeksiyonlarını önlemek için altın değerinde önerilerde bulunuyor. 
Gözlerinizi Enfeksiyonlara Karşı Koruyun

Dünyaya açılan bir pencere olan gözlerimiz, dış ortamla sürekli temasta olduğu için enfeksiyonlara da açık oluyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, göz enfeksiyonlarını önlemek için altın değerinde önerilerde bulunuyor. 

 

Gözlerimiz, dünya ile beynimizin entegrasyonunu sağlayan en önemli organlarımızdan biri… Vücudumuzun çoğu organından farklı olarak dış ortamla direkt temas halinde olduğu için daha sık enfekte olabiliyor ve çevresel etmenlerden daha sık etkilenebiliyorlar. Dış ortamla direkt bağlantıda olan gözü koruyucu katmanlar göz kapağı, kirpikler ve konjonktiva’nın (göz zarı) enfekte olabildiğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, şöyle devam ediyor: “Göz kapağına ait yara izi, tümöral lezyonlar, yaşa bağlı cilt dokusunda gevşeme, kapağının içe veya dışa dönmesi göz kapağının gözü koruma yeteneğini azaltması ve koruma faktörlerini zayıflatması gibi çeşitli nedenler enfeksiyona eğilim oluşturur. Bu durumlarla karşılaşmamak için güneş kremi kullanarak cilt kalitemizin bozulmasını engellemek, güneş gözlüğü ile UV ışıklarından gözümüzü korumak, her türlü darbeden yüz ve gözümüzü sakınmak gerekir. Ayrıca çalışırken, iş güvenliği ekipmanlarını kullanmak çok önemlidir.”

 

Kontakt lensle uyumayın

Op. Dr. Konya, yenidoğanlarda daha sık olmakla birlikte, gözyaşı kanallarında darlık veya tıkanıklık bulunan yetişkin kişilerde de enfeksiyona yatkınlığın bulunduğunun altını çiziyor. Göz yüzeyinden temizlenemeyen artık maddelerin yüzeyde birikip enfeksiyon riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Konya, göz punktumlarına yapılacak masajla bu durumdan zarar görme ihtimali neredeyse sıfıra düşürülebileceğine dikkat çekiyor. Enfeksiyona yatkınlıkta bir başka nedenin kontakt lenslerin uygunsuz kullanımı olduğunu ifade eden Op. Dr. Konya; lensle uyumanın, havuz ya da denize girmenin yanlışlığını hatırlatıyor. Gece lensle uyumanın kornea dokusunun oksijen almasını engelleyerek ve metabolizmasını bozarak koruma kalkanına zarar verdiğini, şiddetli keratite (kornea enfeksiyonu) sebep olduğunu anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, kontakt lensleri sabah takıp uyumadan önce mutlaka çıkarmanın, lens solüsyonu ile temizlemenin enfeksiyonları azaltacağını belirtiyor.

 

Rutin kontrolleri ihmal etmeyin

Çok kuru ya da çok yağlı cilt yapısına sahip olmak de göz enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Tozlu işlerde ve ortamlarda bulunan kişilerde arpacık ve blefarit (kirpik dibi enfeksiyonu) görülebileceğini söyleyen Op. Dr. Konya, “Cildimizi nemlendirmek, dengeli yağ konsantrasyonunda tutmak, rutin temizliğini sağlamak ayrıca enfeksiyonları önlemede bize yardımcı olacaktır. Gözlerimiz enfeksiyonlara sandığımızdan daha açıktır. Fakat bazı insanlar buna daha da yatkındır. Her zaman tek başına ilaç tedavisi yeterli olmayabilir ve asıl nedene yönelik bir değerlendirme yapılmalıdır. Rutin kontrollerimizi aksatmamak bu açıdan da çok önemlidir” diyor.

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