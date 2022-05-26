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Gözller merkez bankasında,Karar saat 14:00'te açıklanacak

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Gözler Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi.
Gözller merkez bankasında,Karar saat 14:00'te açıklanacak

Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı verilecek.

Karar saat 14:00’te açıklanacak.

Ekonomistler faizin sabit tutulmasını bekliyor

Türkiye Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Türkiye Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

Bir sonraki toplantı 23 Haziran’da

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Türkiye Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran’da yapacak.

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