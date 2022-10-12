Gözlük camı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Göz sağlığının korunmasında gözlük seçiminin önemine işaret eden uzmanlar, çerçevenin kulak ve burun yapısına uygun olmasının yanı sıra gözlük camının da ihtiyaçları karşılaması gerektiğini vurguladı. Gözlük camının yansıma ve kırılma koşullarına uygun seçilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, doğru kullanılmayan ve süresi geçmiş kontakt lenslerin göz sağlığı için riskler oluşturabileceği uyarısında da bulundu.

Dünya Görme Günü (World Sight Day), her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü, dünyanın dikkatini ve ilgisini körlüğün de dahil olduğu tüm görme bozukluklarına odaklamayı amaçlayan bir farkındalık günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi Optisyenlik Program Başkanı Öğr. Gör. Ömer Faruk Okuyucu, 13 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada gözlük seçimi ve göz sağlığının korunmasına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Gözle ilgili birçok problem yaşanabiliyor

Gözle ilgili sağlık problemlerine değinen Ömer Faruk Okuyucu, “Görme sorunları, gözde kızarıklıklar, yanma, kuruluk, odaklanma problemleri, ışığa karşı tepkisel hassasiyetler gibi ana başlıklar sayılabilir. Bunların bir kısmı genetik yatkınlıklar sonucu olurken bir kısmının da göz gibi hayat kalitemizi doğrudan etkileyen organımız ile ilgili gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı söylenebilir.” dedi.

Ekran kullanımında ışığın miktarı önemli

Göz sağlığını korumada öncelikle ev ve ofis ortamlarında optik gereklerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Ömer Faruk Okuyucu, şunları söyledi:

“Optik gerekleri açacak olursak aydınlatma, havalandırma, ortamdaki nem sayılabilir. Kontrast dediğimiz ortam ve meşguliyet ile bu unsurlar arasında ilişki vardır. Örneğin bilgisayar veya cep telefonu kullanırken ekran ışığının fazla olup ortamın karanlık olması ışığın gözümüzü etkilemesine sebep olur. Odak kayması, çok kasılma ve kuruma gibi etkileri olacaktır. Sonucu da yanma, kızarma, korneada tahrişe sebep olur. Kasılma sonrasında ise diğer kaslarda da göründüğü gibi spazm reaksiyonları görünür ve buna bağlı olarak bulanıklık, odaklanma problemleri (göz kaslarının kasılamaması sonucu) ve sinirsel baş ağrıları olarak ortaya çıkar.”

Göz rahatsızlıkları ihmal edilmemeli

Gözdeki rahatsızlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ömer Faruk Okuyucu, “Öncelikle gözümüzün miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kalıtsal bir rahatsızlığı varsa bunlarla ilgili ilk muayene ve rutin kontrolleri yaptırmamız elzemdir. Tabii doktorunuzun bu konudaki tedavi ve rutin tavsiyelerine uymanız göz sağlığı için birincil gerekliliktir.” dedi.

Cihazlar belli bir mesafede kullanılmalı

“Günümüzün artık vazgeçilmezi olan bilgisayar, tablet ve cep telefonu ekranı ile ideal mesafemizi korumalıyız” diyen Ömer Faruk Okuyucu, “Özel durumlar dışında bu cihazlara ortalama 55-60 cm mesafeden bakmamız gereklidir. Tabii daha uzak tutmak da doğru değildir. Göz konumunun da boyuna yük verip açıyı bozmaması için ekranın üst ufuk çizgisine hizalanması gerekir. Bu kullanım şekli gözün yorulmasına da engel olacaktır.” tavsiyesinde bulundu.

Gözyaşı miktarı yeterli mi?

Göz doktoruna başvurarak gözyaşı miktarının yeterli olup olmadığının öğrenilmesi ve doktorun tavsiyelerine mutlaka uyulması gerektiğini kaydeden Ömer Faruk Okuyucu, doğru gözlük seçiminin de önemini vurguladı.

Gözlük camı seçimi önemli

Ömer Faruk Okuyucu, gözlük seçimiyle ilgili olarak da “Gerek çerçevenin kulak, burun yapısına etkisi gerekse de camın sizin gerçek ihtiyaçlarınızı karşılaması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca camların montajı konusunda cam odağı ile göz odağı arasında korelasyonun gözetilerek yapılması çok önemlidir. Camların yansıma ve kırılma koşullarına uygun seçilmesi gerekmektedir.” tavsiyesinde bulundu.

Uzun süreli ekran kullanımında gözlük tercih edilmeli

Kontakt lens kullanımında da dikkat edilmesi gerekenlere değinen Ömer Faruk Okuyucu, “Lensler doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Doğru kullanılmayan ve süresi geçmiş kontakt lenslerin kullanılması göz sağlığı için riskler oluşturabilir. Özellikle uzun süreli ekran kullanımında kuruluk ve batma gibi sorunlar yaşamamak için lens değil gözlük tercih edilmelidir.” dedi.

Uzun süreli ekran kullanımında yarım saatte bir birkaç dakikalık molalar verilmesini tavsiye eden Ömer Faruk Okuyucu, “Gözyaşı salgılamak ve korneamızı daha sağlıklı tutmak adına göz kırpma hareketini bilinçli ve sıkça yapın.” dedi.