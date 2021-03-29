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Gözsüz yaratıkların yaşadığı öne sürülen gök cisminin "okyanusunda akıntılar var"

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Astrobiyolog Arik Kershenbaum'un "gözsüz yaratıkların" yaşayabileceğini söylediği Enceladus, Dünya'ya benzer okyanus akıntılarına ev sahipliği yapıyor olabilir.
Gözsüz yaratıkların yaşadığı öne sürülen gök cisminin "okyanusunda akıntılar var"

Astrobiyolog Arik Kershenbaum'un "gözsüz yaratıkların" yaşayabileceğini söylediği Enceladus, Dünya'ya benzer okyanus akıntılarına ev sahipliği yapıyor olabilir.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Satürn'ün uydusu Enceladus'un buz tabakasının şekline odaklandı ve bu tabakanın altında yer alan okyanusta akıntılar oluştuğu sonucuna vardı.

Yaklaşık 500 kilometre çapında küçük ve donmuş bir gökcismi olan Enceladus, Satürn'ün 82 uydusu içinden en büyük 6'ıncısı. NASA'nın Cassini uzay aracı daha önce, uyduda büyük bir yeraltı okyanusu olduğunu keşfetmişti.

Üstelik uydunun güney kutbunda, buzdaki çatlaklardan su fışkırtan gayzer benzeri oluşumlar görülmüştü. Bu oluşumlardan su örneği alan NASA, yaşamı destekleyebilecek bazı bileşenler bulmuştu. Bu da uydudaki okyanusu, Dünya dışı yaşam arayışında önemli bir hedef haline getirmişti.

Enceladus okyanusunda akıntılar

Bilim insanları Enceladus'u kaplayan okyanusun Dünya'dakilerden epey farklı olduğunu söylüyor. Zira Dünya'nın ortalama 3,6 km. derinliğindeki okyanus tabakası, onun yanında nispeten sığ kalıyor. Ayrıca Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan okyanusların üst kısmı Güneş ışınları sayesinde daha sıcak.

Enceladus'un yeraltı okyanusu ise en az 30 km. Üstelik buz kabuğunun altında yer aldığı için yüzeye yakın sular daha soğuk. Derin kısımlarsa gök cisminin çekirdeğinden gelen ısı nedeniyle daha sıcak. 

Öte yandan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu farklılıklara rağmen Enceladus'taki okyanusların Dünya'dakilere benzer akıntılara sahip olduğunu öne sürüyor. Enstitü araştırmacılarından Ana Lobo'nun liderlik ettiği çalışmada Antarktika çevresindeki okyanus akıntılarında buz ve su etkileşiminin rolünü inceleyen çevre bilimi profesörü Andrew Thompson da yer alıyor.

Lobo ve Thompson ayrıca enstitünün NASA adına yönettiği Jet İtki Laboratuvarı'ndan Steven Vance ve Saikiran Tharimena'yla işbirliği yapıyor. 

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