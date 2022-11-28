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Göztepe-Altay derbisinde futbol terörü yaşandı!

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Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
Göztepe-Altay derbisinde futbol terörü yaşandı!

Spor Toto 1. Lig 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Tribüne atılan işaret fişeği sonrası yaşanan korkunç anlar, sahaya atlayan bir kişinin Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç’e korner bayrağıyla saldırmasının ardından doruk noktasına ulaştı.

Henüz ilk yarısı oynanan maçta, iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Göztepe tribünlerine atılan bir işaret fişeği nedeniyle bir taraftar ağır şekilde yaralandı ve acil olarak iki ambulans bölgeye gönderildi. Oyunun durduğu sırada, olayların yaşandığı yerde bulunan Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç, sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğradı.

OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN KAFASINDA AÇILMA

Korner bayrağını alan ve ambulansın yanında bulunan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldıran kişi, birkaç darbe sonrası görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayları saha kenarında izleyen Altay futbolcuları, kaleci Ozan Evrim Özenç’e yapılan saldırı sonrasında olay yerine doğru koştu. Alınan ilk bilgilere göre, kaleci Ozan Evrim Özenç’in bilincinin açık olduğu öğrenilirken, kafasında açılma olduğu belirtildi. Öte yandan, kaleci Ozan Evrim Özenç’e vuran kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, korner bayrağıyla yapılan saldırı sonrası tedavi altına alındı.

İŞARET FİŞEĞİ İLE YARALANAN TARAFTARIN DURUMU

Öte yandan, tribündeki bir taraftarın işaret fişeği ile yaralandığı görüntü şok etkisi yarattı. Altay tribünlerinden atılan ve Göztepeli bir taraftara isabet eden işaret fişeği, taraftarı ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır’ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çenesi ile dişlerinde ağır hasar olan ve sol bölgesinde yanıklar olan Çakır’ın ameliyata alınacağı kaydedildi.

Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeği sonrası ağır şekilde yaralanan taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI TATİL EDİLDİ

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22’nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20’nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarlar, ardından Altaylı taraftarlar stattan ayrıldı.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

 

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