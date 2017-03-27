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Göztepe hentbolda Avrupa’ya yakın

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Göztepe hentbolda Avrupa’ya yakın
Eurochallenge Cup'a katılmayı hedefleyen Göztepe son 4 haftaya avantajlı giriyor...

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk 4 yarışındaki en önemli rakiplerinden Merzifon Belediyespor’u evinde 24-21 yenen Göztepe, Avrupa kupalarını katılma yolunda büyük avantaj yakaladı. Bu galibiyetle puanını 30’a yükselten ve 3. sıradaki yerini koruyan sarı kırmızılılar, bitime 4 hafta kala 5. basamaktaki Merzifon’la puan farkını 3’e çıkararak rahatladı. Antrenör Adnan Öztürk çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, “Eurochallenge Cup için geri sayıma geçtik. Göztepe bayrağını bir kez daha yurt dışında dalgalandıracağız” diye konuştu.

Kalan 4 maçta Amasya Taşova YİBO (D), Selçuklu Belediyespor, Beykoz Belediyespor (D) ve Trabzonspor’la oynayacaklarını hatırlatan Öztürk, “Ligi ilk 4’te bitiren ekipler Avrupa vizesi alacaklar. Göztepe sezon başında tarihinde ilk kez Eurochallenge Cup’a katılmıştı. Hedefimiz bunu sürekli hale getirmek. Şimdilik her şey istediğimiz gibi gidiyor. Asla ciddiyeti elden bırakmadan maçlarımızı oynayacağız ve hedefe ulaşacağız” dedi.

Adnan Öztürk, Merzifon maçında ilk yarıda çok kötü oynadıklarını, ikinci devrede sergilenen performanstan ise mutlu olduğunu söyledi.

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