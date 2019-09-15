Gözü dönmüş kaynana, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bı
Rusya'da, 49 yaşındaki kaynana, torununun nafakasını ödemediği gerekçesiyle, 32 yaşındaki eski damadı Dmitry Bogdanov'un testislerini ekmek bıçağıyla kesip pencereden dışarı attıktan sonra, damadını 27 bıçak darbesiyle öldürdü. Rusya'nın kuzeyinde bulunan Nogorod şehrinde meydana gelen olayda, kaynana ve evde bulunan sevgilisi tutuklandı.
Rusya'da, 49 yaşındaki gözü dönmüş kaynana, torununun nafakasını ödemediği gerekçesiyle, eski damadının önce testislerini kesti, sonra 27 bıçak darbesiyle öldürdü.
15 Eylül 2019 Pazar 18:50
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