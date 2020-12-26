9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi dizilerde rol alan Elif Ceren Balıkçı, deyim yerindeyse gözümüzün önünde büyüdü.

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde Pompi karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı, şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Elif Ceren Balıkçı'nın inanılmaz değişimi.