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Gözünün önünde arabasını kundakladılar

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Politis Aşağı Polemidya’da (Binatlı) ikamet eden Rum işadamına ait arabanın, aralarında husumet bulunan bir Rum tarafından, işadamının gözleri önünde kundaklandığını bildirdi.
Gözünün önünde arabasını kundakladılar

Habere göre 41 yaşındaki Rum ve motosikleti kullanan diğer bir kişi dün sabaha karşı 03.00 sularında 60 yaşındaki işadamının Aşağı Binatlı’daki evi önüne gitti.

İşadamı ile arasında husumet bulunduğu anlaşılan 41 yaşındaki Rum motosikletten indi ve işadamına ait aracın ön tarafına yanıcı madde dökerek ateşe verdi, kendisini bekleyen motosikletle olay yerini terk etti. Aracı, gözleri önünde kundaklanan işadamı, çıkan yangını komşularının yardımıyla söndürdü. Aracın ön bölümünde, miktarı henüz tespit edilemeyen maddi hasar meydana

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