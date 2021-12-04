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Gözyaşına Boğulmuştu, Korkulan Oldu!

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Gözyaşına Boğulmuştu, Korkulan Oldu! N'Koudou, Uzun Süre Beşiktaş Formasına Hasret Kalacak
Gözyaşına Boğulmuştu, Korkulan Oldu!

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip sakatlık geçiren N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezon N'Koudou'nun yüzü gülmüyor. Yetenekli kanat oyuncusu yine sakatlık kurbanı oldu. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan N'Koudou, sedye ile çıkmıştı.

Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak

2 AY YOK

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan yıldız futbolcunun durumu belli oldu. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen ve tedavisine başlandığı açıklanan Georges-Kevin N'Koudou, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

 

Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak
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