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Grafik ve animasyon dersleri kapsamında sergi

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Grafik ve animasyon dersleri kapsamında sergi
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencilerinin grafik ve animasyon dersleri kapsamında hazırlamış oldukları projelerin sergisi gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Okulöncesi Dönemde Portfolyo Hazırlama ve Okul Öncesi Dönemde Grafik ve Animasyon dersleri kapsamında hazırlamış oldukları projelerin sergisi  YDÜ Eğitim Sarayı Güzel Sanatlar Sergi Salonunda daha sonra, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi çocuklarının yakından inceleyebilmeleri için YDÜ Okul Öncesi Eğitim Kurumunda sergilendi.

Sergi, Yoğun Katılım ile Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre serginin açılışı, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aşkın Kiraz, Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ezgi Gömeçli Ulu,  Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen, Öğrt. Gör. Şebnem Güldal Kan ve Ders Sorumluları Uz. Dervişe Amca Toklu ve Uz. Yücehan Yücesoy tarafından gerçekleştirildi. 

Prof.Uzunboylu; “Bu Tür Etkinlikler Öğrencilerin  Meslek Hayatlarında Deneyim Kazanmaları İçin Önemli”

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu açılışta yaptığı konuşmada , okulöncesi öğretmen adayları için portfolyo hazırlama ve grafik animasyon dersinin okul öncesi eğitimdeki öneminden bahsederek öğretmen adaylarını uygulamaya yönelik çalışmalar yapabilmeleri için her zaman desteklediklerini, okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin faydalı olduğunu ve bu tür etkinliklerin meslek hayatlarında deneyim kazanmaları için önem taşıdığını vurguladı. Prof.Uzunboylu, Atatürk Eğitim Fakültesi olarak geleceğin öğretmenlerinin teknolojiyi yakından takip eden, kaliteli ve yaratıcı şekilde yetiştirildiğini dile getirdi.
Okulöncesi Öğretmenliği Öğretim Elemanları Uz. Dervişe Amca Toklu ve Uz. Yücehan Yücesoy tarafından düzenlenen sergiye, Yakın Doğu Kreşi, Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri katılım göstererek, birbirinden yaratıcı çalışmaları görme ve yakından inceleme fırsatına sahip olarak bilgi paylaşımında bulundular.
Sergide, okul öncesi dönemde portfolyo hazırlama dersi kapsamında, okul öncesi çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun, temel konular sınırlandırılarak renkler, şekiller, duyu organları, taşıtlar, sayılar, boyutlar, özel günler, kuklalar ve serbest çalışmalarla ilgili birbirinden yaratıcı çalışma sayfaları, sanat etkinlikleri ve üç boyutlu materyaller sergilenirken, okul öncesi dönemde grafik ve animasyon dersi kapsamında, öğrencilerin çeşitli konuları ele alarak çizgi flim, animasyonlu kavram öğretimi ve okul öncesi çocuklarına yönelik farkındalık videoları tasarlanıp dev ekranda izlenime sunuldu.

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