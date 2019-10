Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinden yakın müttefiki, senatör Lyndsey Graham Türkiye'ye Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadığını söyleyerek Türkiye'nin operasyonunun iki ülke ilişkilerini yok edebileceğini kaydetti.

Daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye'yi Suriye'ye girmesi halinde yaptırım uygulamakla tehdit eden Graham "Türk Hükümetine: Kuzey Suriye'ye girmek için size yeşil ışık yakılmadı. Kongrede her iki parti de buna karşı, ki bu geçmemeniz gereken kırmızı çizgidir" dedi.

Lindsey Graham✔@LindseyGrahamSC

To the Turkish Government:



You do NOT have a green light to enter into northern Syria.



There is massive bipartisan opposition in Congress, which you should see as a red line you should not cross.

12.7K

2:33 AM - Oct 9, 2019

