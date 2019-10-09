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Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı

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ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na tepki gösterdi. ABD'li senatörler yaptırım tehdidini yineledi.
Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinden yakın müttefiki, senatör Lyndsey Graham Türkiye'ye Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadığını söyleyerek Türkiye'nin operasyonunun iki ülke ilişkilerini yok edebileceğini kaydetti.

Daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye'yi Suriye'ye girmesi halinde yaptırım uygulamakla tehdit eden Graham "Türk Hükümetine: Kuzey Suriye'ye girmek için size yeşil ışık yakılmadı. Kongrede her iki parti de buna karşı, ki bu geçmemeniz gereken kırmızı çizgidir" dedi.

Lindsey Graham@LindseyGrahamSC

To the Turkish Government:

You do NOT have a green light to enter into northern Syria.

There is massive bipartisan opposition in Congress, which you should see as a red line you should not cross.

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2:33 AM - Oct 9, 2019

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Graham şöyle devam etti: "Eğer kırılgan bir ilişkiden geri kalanı da yok etmek istiyorsanız, Suriye'ye askeri harekat bunu yapacaktır."

Yaptırım tasarısı

Demokrat Senatör Chris Van Hollen da Graham'i destekleyerek "Türkiye Suriyeli Kürt ortaklara saldırdığı için ağır bir bedel ödemeli. (Kongrede) Koridorun her iki tarafındaki senatörler IŞİD'e diz çöktürülmesinin baş sorumlularından olan bölgesel grubun terk edilmesine destek olmayacaktır. Partiler üstü yaptırım yasa tasarısını tamamlama aşamasındayız" dedi.

Chris Van Hollen@ChrisVanHollen

Turkey must pay a heavy price for attacking our Syrian Kurdish partners. Senators on both sides of the aisle won't support abandoning the one regional group most responsible for putting ISIS on its heels. Our bipartisan sanctions bill is being finalized now.

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4:47 PM - Oct 9, 2019

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı.

Öte yandan Türkiye'nin ABD Büyükelçisini Dışişlerine çağırarak harekat ile ilgili bilgi verdiği bildirildi.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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