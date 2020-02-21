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Gram altın 323 lirayı aştı

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Gram altın 323 lirayı aştı. Çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını ise 2.167 lirada yer alıyor. Ons altın ise 1.638 doları aştı.
Gram altın 323 lirayı aştı

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da yükselmeye devam etti.

Gram altın, saat 09:45 itibariyle 320 lira, saat 10:55 itibariyle 321 lira, saat 14:00 itibariyle 322 lira ve saat 16:30 itibariyle 323 lira seviyesini aştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 530 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.167 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,32 değer kazanarak 1.638 dolar seviyesinde bulunuyor.323.jpg

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