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Gram altın 760 TL’ye geriledi

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle son altı haftadaki en büyük düşüşü kaydetti.
Gram altın 760 TL’ye geriledi

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle son altı haftadaki en büyük düşüşü kaydetti. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle gevşedi. Yatırımcıların 2022 yılındaki parasal sıkılaşmaya odaklanması tahvil faizlerini desteklerken değerli metalin fiyatını baskıladı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi pazartesi günü 10 baz puan yükselişle yüzde 1,52’den yüzde 1,62’ye tırmandı. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.174 seviyesinden 1.179’a çıktı.

Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, yılın son iki gününde kademeli bir şekilde yükseldikten sonra 2021’i 1.829 dolar ile 6 haftanın zirvesinde kapattı. Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, 1.803 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Geçen haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 760 TL civarına geriledi.

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