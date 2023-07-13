Gram altın ABD enflasyonu sonrası rekor tazeledi

Altın fiyatlarında ABD enflasyon verileri sonrası başlayan yükseliş bugün de devam etti. Piyasalarda Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği beklentilerinin artması sonrası altın fiyatları arttı. Gram altında yeni tarihi zirve görüldü.

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle yükseldi. Ons altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gram altın da bugün yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altın bir ayın zirve seviyesine yaklaştı.

ABD enflasyon verileri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırmayı yakın zamanda durduracağı beklentilerini yükseltirken altın fiyatları da dolardaki değer kaybından destek bularak yükseldi. Altı haftadır başlıca para birimlerine karşı değer kaybeden dolar dün beş ayın en kötü seansını kaydetti.

ALTIN ENFLASYON RAKAMLARINDAN DESTEK BULDU

Ayrıca Fed’in yüksek seyrini korumasından korktuğu çekirdek enflasyonda da beklenenden daha keskin bir yavaşlama kaydedildi. Bu veriler, Fed’in daha fazla faiz artırımı konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

Bu beklentiler sonrası dolara olan talep düşerken altına olan talep arttı. Ons altın son bir ayın zirvesine çıkarken gram altın gün içinde 1651 TL’yi görerek rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 1960 dolardan başladı. Gram altın ise ons altındaki yükselişe paralel olarak arttı.

Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 1651 TL ile rekor kırarken çeyrek altın 2 bin 655 TL’den, Cumhuriyet altını ise 10 bin 956 TL’den alıcı buldu.

FED TEMKİNLİ TON TUTTURABİLİR

Singapur merkezli altın altın yatırım şirketi GoldSilver Central’ın Genel Müdürü Brian Lan konu ile ilgili değerlendirmesinde, Fed’in bir sonraki faiz belirleme toplantısının kısa vadeli altın fiyatları konusunda belirleyiciyi olacağını söyledi.

Lan, Fed’in ‘temkinli bir ton’ uygulayabileceğini belirterek, “2 bin dolara doğru giden altın fiyatlarının bu çeyrekte düşme olasılığı daha yüksek ve bu nedenle 1800 dolar bir olasılık olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

FED SİNYALLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Yapı Kredi Private Banking Günlük Bülten’de yapılan altın analizinde ise doların ve tahvil faizlerinin güç kaybetmesinin kıymetli madenler için olumlu bir senaryo olduğu belirtildi.

Analizde, “Veri sonrası oluşan olumlu hava biraz daha sürebilir. Fed’den veri ile ilgili olumlu sinyaller gelirse risk iştahı gücünü koruyabilir. Bu kıymetli madenler için de olumlu olur kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Enflasyon verisi sonrasında gözlerin 26 Temmuzda yapılacak olan Fed toplantısına çevrildiğini belirten uzmanlar, “Tamam mı devam mı? sorusuna alınacak cevaplar altın için yön gösterici olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.