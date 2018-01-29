Grammy ödül törenine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu

Müzik dünyasının en büyük ödülü kabul edilen Grammyler, ABD'nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

60. Grammy Ödül Töreni'ne katılan sanatçıların ve konukların çoğu, cinsel taciz kurbanlarına desteklerini dile getirmek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için yakalarına beyaz gül taktı.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe ödül töreninde yaptığı konuşmada artık erkekler ile kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin, tacizin ve gücün kötüye kullanılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

32 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, 6 dalda Grammy ödülü kazanarak gecenin yıldızı oldu.

Bruno Mars'ın kazandığı ödüller arasında "Yılın Albümü", "Yılın Kaydı" ve `Yılın Şarkısı" da var.

Mars böylece aday gösterildiği dallarda ödülleri kimseye kaptırmamış oldu.

30 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar da geceyi 5 ödülle kapattı.

ay-Z'ye ödül yok

8 dalda aday gösterilen Jay-Z ise ödül kazanamadı.

James Corden'ın sunduğu gecede U2 ve Kendrick Lamar, Elton John, Rihanna, Lady Gaga ve Miley Cyrus da sahne aldı.

Müzik dünyasında 13 binden fazla profesyonelin oylarıyla belirlenen ödüllerden bazılarının sahipleri şöyle sıralandı: