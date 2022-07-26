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Grand Pasha oteli kundaklayan şahıs 4 ay hapis cezası aldı

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Lefkoşa’da 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün, 4 ay hapis cezası aldı.
Grand Pasha oteli kundaklayan şahıs 4 ay hapis cezası aldı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün, 4 ay hapis
cezası aldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan heyetin baktığı karar duruşmasında, kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, sanığın mahkum olduğu
suçların uzun süreli hapis cezası öngören suçlardan olduğunun altını çizdi.
Katip, sanığın ciddi psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Katip, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların  değerlendirilmesi sonucu 4 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?
04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye bakan balkon kısmında monte edilmiş Telsim Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halılar Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verilmesiyle gerçekleşmişti.

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