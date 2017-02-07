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Grand Pasha'da Tepe rüzgarı esecek

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Grand Pasha'da Tepe rüzgarı esecek
Gökhan Tepe 2 Kutlama Birden Yapacak

Sahnelerin ünlü pop vokali Gökhan Tepe bu hafta sonu (11

Şubat) çıkacağı Girne Grand Pasha Otel  Pasha Casino

sahnesinde 2 önemli kutlama birden yapacak.

Sahnelerde 20 yılı geride bırakan 8 Şubat 1978 doğumlu

Gökhan Tepe Grand Pasha’nın muhteşem ses ve ışık

düzenine sahip sahnesinde bir yandan sevenlerine

dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken diğer yandan

20. Sanat yılı ile birlikte yaş gününü de kutlayacak.

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