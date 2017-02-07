Grand Pasha'da Tepe rüzgarı esecek

Sahnelerin ünlü pop vokali Gökhan Tepe bu hafta sonu (11
Şubat) çıkacağı Girne Grand Pasha Otel Pasha Casino
sahnesinde 2 önemli kutlama birden yapacak.
Sahnelerde 20 yılı geride bırakan 8 Şubat 1978 doğumlu
Gökhan Tepe Grand Pasha’nın muhteşem ses ve ışık
düzenine sahip sahnesinde bir yandan sevenlerine
dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken diğer yandan
20. Sanat yılı ile birlikte yaş gününü de kutlayacak.
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