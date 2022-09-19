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Grand Theft Auto 6’nın görüntüleri sızdırıldı… Sosyal medyada olay oldu

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Merakla beklenen oyun serisi Grand Theft Auto'nun görüntüleri sızdırıldı. Bloomberg'in haberine göre serinin son oyunu daha piyasaya çıkmadan oyundan bazı görüntüler, hatta videolar yayınlandı.
Grand Theft Auto 6’nın görüntüleri sızdırıldı… Sosyal medyada olay oldu

Bloomberg’de yer alan habere göre, bir bilgisayar korsanı Take-Two Interactive Software Inc’in Grand Theft Auto 6’sından görüntüler alarak oyun tarihinin en büyük sızıntılarından birini gerçekleştirdi.

Basında çıkan haberlere göre, GTA 6’dan onlarca video, görüntü ve bilgi hafta sonu yayınlandı. Hacker ayrıca bir anlaşma yapmak istediğini ve Rockstar Games veya ana şirket Take-Two’dan kendileriyle iletişime geçilmesini de istedi.

Merakla beklenen GTA 6’nın, lansmanında 3,5 milyar dolar, sonrasında ise yılda ortalama 2 milyar dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

Sızdırılan görüntülerden sonra sosyal medyada şimdiye kadar oyun tarihindeki en büyük sızıntı olduğu yazıldı. Pek çok kullanıcı, serinin yeni oyununu beklerken sızan görüntülere ilgi gösterdi.

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