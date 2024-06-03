Gratis de kara Cuma

Patronların kârlarını artırmak ve tüketimi özendirmek için Kasım ayında düzenledikleri ABD çıkışlı “Kara Cuma” ya da “Efsane Cuma”nın bir benzeri dün Gratis mağazalarında yaşandı.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri zinciri Gratis dün 15. yılı dolayısıyla Türkiye genelindeki mağazalarında ve internet sitesinde 250 lira üzerinde alışverişlerde yüzde 75 indirim kampanyası yaptı.

Artan hayat pahalılığı nedeniyle emekçilerin şampuan, deodorant, sabun gibi kişisel bakım ve temizlik ürünlerine ulaşması daha da güçleşirken dünkü indirim kampanyası büyük rağbet gördü.

Gratis’e ait birçok mağazada izdiham oluştuğu, bazı raflarda kalan az miktarda ürün için müşteriler arasında kavgalar çıktığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Çıkan kavgaların bazılarındaysa mağaza çalışanları hedef oldu. Gratis çalışanlarının dünkü mesaisi gece geç saatlere kadar sürdü.

Gratis çalışanları çok yorucu ve gergin bir gün geçirdiklerini belirtti ve gün içinde müşteriler arasında kavgalar çıktığını aktardı.