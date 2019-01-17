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Greco için yeşil ışık

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Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Yüksek Mahkeme yargıçları ve diğer yargıçlara, “Kıbrıs Bankası” lehine etkileme yapılmasıyla ilgili iddiaları araştırmak için GRECO’nun adaya gelişine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Greco için yeşil ışık

Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Yüksek Mahkeme yargıçları ve diğer yargıçlara, “Kıbrıs Bankası” lehine etkileme yapılmasıyla ilgili iddiaları araştırmak için GRECO’nun adaya gelişine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Greco İçin Yeşil Işık” ve manşetten verdiği “GRECO Tarafından Rezillik Hükümeti Titretiyor” başlıklı haberlerinde, Başsavcı Kostas Kliridis’in gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi. Gazete, Kliridis’in,  “yargıçların çıkarlar çatışması” ihtimalini incelemesi için Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadele eden yetkili komitesi GRECO’nun adaya gelişine yeşil ışık yaktığını yazdı.

Habere göre, Kliridis, Strazburg’taki Rum heyetin, yargı sistemi hakkında GRECO tarafından bilgilendirilmesinin, Mart ayı içerisinde planlandığını ve bunun normal bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade ederken, GRECO’nun üst düzey yetkililerinin ise suçlamaları incelemek amacıyla bir-iki hafta içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceklerini söyledi.

GRECO ofisiyle iletişime geçen gazete, GRECO’nun Güney Kıbrıs’a gelişiyle ilgili bilgi aldığını yazdı.

Habere göre, GRECO Basın Sözcüsü Jaime Rodriguez gazeteye yaptığı açıklamada, GRECO heyetinin önümüzdeki günlerde adaya gideceğini belirtirken, gelişmelerin yakından takip edildiğini de söyledi.

Gazete, aynı haberinde, hükümetin, yargıda ortaya çıkanların, değerini dün de düşürmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yaptığı açıklamada, şu anda bütün bu yapılanların, ülke için onur olmadığını ifade etti.

Prodromu, bu kriz varken, bunun nasıl ileriye götürüleceği ve nasıl çözümleneceğine bakılması gerektiğini; ayrıca GRECO’nun tavsiyelerinin benimsendiğini söyledi.

GRECO’nun gelişine ilişkin olarak Prodromu, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösterme konusunda ilgi gösterdiklerini bildiklerini de ifade etti.

YARGIÇLAR ALEYHİNE PROTESTO

Öte yandan, Alithia gazetesi, yargı aleyhine sloganlarla, mahkemelerin yer aldığı alanda yarın saat 11.30’da, vatandaşların örgütlü bir protesto gösterisi düzenleyeceğini, bunun aynı zamanda Rum yargı tarihinde bir ilki teşkil edeceğini belirtti.

Habere göre, protesto, “Kıbrıs Bankası”na ilişkin kriz nedeniyle mağdur olan tahvil sahibi Rumlardan oluşan dernek tarafından Rum Yüksek Mahkeme önünde gerçekleştirilecek.

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