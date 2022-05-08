  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Green Card sonuçları açıklandı

» »
ABD’de yaşamak isteyenler için çıkartılan Green Card başvurusunda beklenen açıklama geldi, 7 Mayıs 2022, 19:00’da Green Card sonuçları, resmi web sitesinde açıklandı. Green Card sonuçları https://dvprogram.state.gov/ sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Green Card sonuçları açıklandı

Amerikan Hükümeti tarafından verilen ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card sonuçları açıklandı. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da ABD hükümeti tarafından açıklandı. Green Card sonuçları https://dvprogram.state.gov/ sorgulanabilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahipten Kanye West’e dava: Vaazımı şarkısında kullandı05 Mayıs 2022 Perşembe 21:17
  • İşi zenginler için kuyrukta beklemek: Nasıl binlerce dolar kazanıyor05 Mayıs 2022 Perşembe 20:28
  • George Floyd'un katili idam cezasından kurtuldu05 Mayıs 2022 Perşembe 11:04
  • Amerikan Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu04 Mayıs 2022 Çarşamba 23:09
  • ABD’den Rusya adımı: CIA, Instagram üzerinden muhbir arıyor04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:49
  • ABD’de kriz çıkaracak sızıntı: Kürtaj hakkını koruyan yasa feshedilebilir03 Mayıs 2022 Salı 15:51
  • ABD üssüne roketli saldırı01 Mayıs 2022 Pazar 15:22
  • Dr. Öz’e şok: Sessizce üniversite ile ilişiği kesildi01 Mayıs 2022 Pazar 13:59
  • ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü30 Nisan 2022 Cumartesi 20:34
  • Rus yetkili: ABD ile stratejik istikrar konusundaki diyalog durdu30 Nisan 2022 Cumartesi 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti