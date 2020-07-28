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Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği Genel Kurulu yapıldı

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Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği Genel Kurulu yapıldı
Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği Genel Kurulu yapıldı

  Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Sea Life Otel’de gerçekleştirilen Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği ikinci olağan genel kurulda divan başkanlığını Ahmet Hıdıroğlu, sekreterlikleri ise Umut Yorgancıoğlu, Şefki Pırlanta yaptı.

Faaliyetler

Genel Kurulda faaliyet raporu okuyan asbaşkan Erhan Bolkan, iki yıllık süreç içerisinde büyüyen gelişen ve katılımın artarak devam ederek, faaliyetlerin yoğun bi şekilde devam ettiğini belirtti. Green Pedal Bisiklet Kulübü derneği önemli faaliyetler organize ederek, ses getirmeyi başardığını belirten Erhan Bolkan yapılan faaliyetlerin bisiklet severleri heyecanlandırdığını, sürdürülebilir yapı içerisinde Cortado Green Pedal Bike & Coffee Shop’un açılarak hizmete koyduklarını, yakın gelecekte ise Green Pedal Store açılacağı müjdesini verdi.

Mali Rapor

Mali raporu okuyan veznedar Cem Kanat, Derneğin 314.987.33 TL geliri, 300.969.90 TL giderleri olduğunu, banka bakiyesi 24.192.43 TL olduğunu üyelerini bilgisine getirdi. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Yeni Yönetim ve Kuruları

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 2.olağan genel kuruluda dokuz kişilik yeni yönetim kurulunda asil üyeler Ahmet Noyan, Erhan Bolkan, Gülbahar Öskan, Vural Coşar, Mehmet Öngün, Özgür Gülhan, Sinan Arkar, Şevki Pırlanta, Nihat Dörter, yedek üyeler Vargın Varer, Mehmet Koraltay Erüreten, Cem Kanat yer aldı. Yapılacak ilk yönetim kurulunda görev dağılımı yapılacak.

Denetleme Kurulu asil üyeler Ahmet Hıdıroğlu, Doğan Zorlu, Emre Özen, yedek üye Noyan Erdenizci, görev aldı.

Dilek ve Temenniler

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 2.olağan genel kurulda dilek ve temenniler bölümünde üyeler söz alarak derneğin faaliyetleri, gelişim ve projelerin hayata geçirilmesi noktasında görüş ve düşünceler aktarıldı.   

 

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