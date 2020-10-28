Green Pedal Farkıdalık Etkinliğinde Dikkat Çekti

Ülkemizde ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek için her yıl Ekim ayında yapılan etkinliklere bu yılda devam edildi.

Ülkemizde ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek için her yıl Ekim ayında yapılan etkinliklere bu yılda devam edildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü meme kanseri farkındalık ayı nedeniyel kadınlara destek için farkındalık etkinlik düzenleyerek dikkat çekti. Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve desteklede adından söz ettirmeyi başaran Green Pedal Bisiklet kulübü "Neymiş bu pembeli etkinlikler?” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliği Green Pedal-Cortado Long Beach önünde başlayan bisiklet sürüşü parkur Boğaztepe-Yarköy-Turnalar-Ergazi-Kurtuluş-Boğaz limanda mola verilmesinin aradından çıkış noktasında sonlandırıldı.

Kontrolleri Yapmaya Teşvik Etmek

Green Pedal Bisiklet kulübü meme kanseri farkındalık ayı nedeniyel kadınlara destek için farkındalık etkinliğinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sevgili dostlar, hepimizin ailesinde, çevresinde maalesef kanserle mücadele eden veya etmiş sevdiklerimiz var. Kanserle mücadelede “Erken Tanı” tartışılmayan bir öneme sahip. İşte bu yapmış olduğumuz etkinliklerin amacı “Farkındalık” yaratarak kişileri kontrollerini yaptırmaya teşvik etmek. “Neymiş bu pembeli etkinlikler? Aslında ben de çoktandır kontrollerimi yaptırmadım, hede bu hafta bir randevucuk alayım.” dedirtebilmişsek ne mutlu bize, sağlıklı, güzel günler hepimize” denilerek önemli mesaj verildi.

Ayrıca Green Pedal Bisiklet Kulübü yönetimi tıp merkezi ile yaşam hastanesi ile yapılan anlaşma sonrasında tüm kadınlara ve erkek eşlerine indirimler alınırken, ücretsiz kanser muayenesi de yaptırabilecekler.