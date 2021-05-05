Green Pedal Bisiklet Kulübün kurulmasının ardından yapılan faaliyeteleri ile dikkat çekerek, tesisleşmeye yönelik olarak da projelendirilen Green Pedal Bike & Coffee Shop Projesi hayata geçirmesinin ardından Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından bu kezde yeni bir komite kurularak yolarına karalı bir şekilde devam ediyor. Yolumuz AÇIK , Ada'mız YEŞİL olsun." sloganıyla Green Pedal Kentsel Dönüşüm Komitesi kuruldu.

Sadece Spor Amaçlı Değil Ulaşım Amaçlı da Kullanmak

Komitenin kurulma amacı ile ilgili yapılan açıklamada, ülkemizde bisiklet farkındalığı, her ne kadar giderek artsa da, yeterli düzeyde olmadığına vurgu yapıldı. Sadece spor amaçlı değil, ulaşım amaçlı da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliğinin alt çizilerek, ülkemizin ne şehir içi ne de şehirler arası yolları buna müsait olmadığı belirtildi. Büyük değişikliklerin yapılması ütopik bir hedef gibi görünse de bir yerden başlamak şarttır düşüncesiyel bizler de Green Pedal olarak bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünerek yola çıkıldı.

Yaşanabilir, Çevreci, Moderin Yapı

Her fırsatta, sadece bir spor kulübü değil, bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu vurgulanarak, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, katkı koymak isteyen herkesle çalışmaya hazırız oldukları belirtildi. Komitemizde çeşitli meslek gruplarından gönüllüler bulunulduğuna dikkat çekilerek, tek amacımız ; ülkemizin daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha modern bir yapıya kavuşmasıdır diyerek Ada'mıza ve hepimize hayırlı olsun denildi.

Green Poedal Cycling Kentesel Dönüşüm Komitesi şu isimlerden oluştu.

Ahmet Hıdıroğlu, Hasan Kaymakam, Kerem Eti, Pınar Sabancı, Sevgi Baykan Gülhan, Özgür Gülhan, Mehmet Öngün, Sercan Tekkan, Hüseyin Erdoğdu.