Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve desteklede adından söz ettirmeyi başaran Green Pedal Bisiklet kulübü "Neymiş bu pembeli etkinlikler?” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliği Green Pedal-Cortado Long Beach önünde başlayan bisiklet sürüşü parkur Boğaztepe-Yarköy-Turnalar-Ergazi-Kurtuluş-Boğaz limanda mola verilmesinin aradından çıkış noktasında sonlandırıldı.

Ülkemizde ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek için her yıl Ekim ayında yapılan etkinliklere bu yılda devam edildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü meme kanseri farkındalık ayı nedeniyel kadınlara destek için farkındalık etkinlik düzenleyerek dikkat çekti.