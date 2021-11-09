  • BIST 1.615,640
  • Altın 572,31
  • Dolar 9,7238
  • Euro 11,2802
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen hakkında dava açtı

» »
Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Alman otomobil üreticisi Volkswagen hakkında, yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açtı.
Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen hakkında dava açtı

Greenpeace avukatlarından Roda Verheyen yaptığı açıklamada, iklimi korumada eksiklikleri nedeniyle Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi Volkswagen’e karşı Braunschweig bölge mahkemesinde dava açtıklarını bildirdi.

3 Eylül’de Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe (DUH), başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen’den 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve o zamana kadar karbon emisyonlarını 2018 seviyelerine göre en az yüzde 65 azaltmalarını talep etmişti.

Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, taleplerinin Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere 8 haftalık bir süre vermişti.

Çevre örgütü temsilcileri enerji tedarikçisi Wintershall’dan da 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini istemişti.

Örgütler, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurmuştu.

Alman basınına göre, Volkswagen hakkındaki dava otomobil üreticisinin 28 Ekim'de bu talepleri reddetmesinde sonra geldi.

Bundan sonra, Braunschweig bölge mahkemesi, iklim konusundaki bu davaya bakıp bakamayacağına karar verecek.

Greenpeace Almanya, söz konusu davanın başarılı olması halinde, 2040 yılına kadar Volkswagen tarafından mevcut iklim koruma planlarına kıyasla iki gigaton daha az karbon salınımı yapılacağını savundu.

Greenpeace Almanya temsilcilerinden Martin Kaiser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin “yüksek derecede kirletici içten yanmalı motoru kademeli olarak devre dışı bırakmak ve faaliyetlerini daha fazla gecikmeden karbondan arındırmak için sorumluluk almaları ve çok hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Benzer iklim davası eylülde Deutsche Umwelthilfe tarafından, çevre örgütlerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurma talebini reddeden diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Daimler aleyhine açılmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında can kaybı artıyor09 Kasım 2021 Salı 17:48
  • AB Sınırında Kriz: Putin Ve Erdoğan’a Mülteci Suçlaması09 Kasım 2021 Salı 16:51
  • Viyana’da genelevi aşı merkezine çevirdiler09 Kasım 2021 Salı 14:31
  • Avrupa’nın göbeğinde sığınmacı krizi: ‘Putin intikam alıyor’09 Kasım 2021 Salı 13:01
  • Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)09 Kasım 2021 Salı 11:58
  • SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi09 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım09 Kasım 2021 Salı 10:19
  • Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor08 Kasım 2021 Pazartesi 19:47
  • Kiliselerdeki istismar mağdurları için Papa'dan talep08 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
  • Barcelona, büyük beklentilerle getirilen Xavi Hernandez'i tanıttı08 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti