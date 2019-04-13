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Greenpeace, Nestle toplantısını bastı: Tek kullanımlık plastik üretimini durdurun

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Çevre örgütü Greenpeace, İsviçre’nin Lozan kentinde bir araya gelen Nestle şirketi patronlarının toplantısını bastı.
Greenpeace, Nestle toplantısını bastı: Tek kullanımlık plastik üretimini durdurun

‘Tek kullanımlık üretimleri durdurun’ pankartlarıyla salonda sloganlar eşliğinde eylem yapan Greenpeace, söz konusu şirketin plastik atıklarının neden olduğu çevre kirliliğine karşı 'somut adımlar' atmasını talep etti.

Greenpeace yetkilisi Jennifer Morgan, dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle’nin tek kullanımlık plastik ve ambalajları azaltmasını ve geri dönüşümlü alternatiflere yatırım yapmasını istedi.

“Bugünkü çevre krizinde Nestle’nin rolü büyük” diyen Morgan, “Nestle geçen sene 1,7 milyon ton plastik üretti; bu sayı geçen seneye göre yüzde 13’lük bir artışa tekabül ediyor. Bu nedenle Nestle, çevre kirliliğindeki rolünü kabul etmeli ve sorumluluğunun bilincinde olmalı” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Nestle yetkilisi Mark Schneider, çevre örgütünün eyleminin ardından 'yeniden kullanılabilir' ve geri dönüşümlü ambalajların öneminin farkında olduklarını açıkladı.

Greenpeace geçen yıl 42 ülkeden 187 bin çöpü analiz ederek yayınladığı raporunda, Coca-Cola, PepsiCo ve Nestle’nin dünyanın en fazla plastik atık üreten firmaları olduğuna yer verdi.

Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz ay, 2021’e kadar geniş çapta tek kullanımlık plastikleri yasaklayan bir yasayı kabul etti.

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