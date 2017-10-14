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Greenpeace nükleer santralde havai fişek patlattı

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Greenpeace nükleer santralde havai fişek patlattı
Fransa’da Greenpeace aktivistleri ülkedeki nükleer santrallerin güvenlik zafiyetlerine dikkat çekmek amacıyla, Lüksemburg sınırındaki Cattenom nükleer santralinin yakıt tankının yanında duvarı aşarak havai fişek patlattı.

Nükleer enerji karşıtı aktivistler nükleer santrallerin kullanımdan sonra reaktörlerden çıkan yüksek radyoaktif yakıtın depoladığı toksik havuzlara erişilebilirliğini kanıtlamak amacıyla böyle bir eylem yaptıklarını duyurdular. Video kayıtlarında güvenliği aşan iki Greenpeace üyesi nükleer santralin içinde havai fişek patlatıyor. Eylemci grup videolarını dünyaya #StopRiskingEurope başlığı ile duyurdu.

Tesisi işleten devlete ait enerji şirketi EDF'nin sözcüsü protestocuların, nükleer bölgeye ulaşamadan polislerce tutuklandıklarını ve durumun "nükleer tesisatın güvenliğine etki etmediğini" belirttiler.Greenpeace Lüksemburg’dan Roger Spautz yaklaşık 15 kadar aktivistin binaya girdiğini ve yakıt havuzlarına ulaştığını söyledi. Bunlardan 8’i eylem sonrasında tutuklandı.

Greenpeace Fransa'dan Yannick Rousselet, France Info radyosuna havai fişek gösterisinin "2 dakika 30 saniye" sürdüğünü aktardı.

EDF şirketini, sahip olduğu nükleer tesislere kolay kolay kimsenin giremeyeceğini ve olası bir terör saldırısı veya doğal afette güvenlik konusunda her türlü önlemi aldıklarını savunurken, Greenpeace “kimsenin” giremeyeceği bu tesislere sızarak yakın tankının yanında havai fişek patlattı. Görüntüleri dünyaya duyuran Greenpeace Fransa’da nükleer santrallerin güvenliğini tartışmaya açtı. (DHA)

 

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