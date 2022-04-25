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Greenpeace üyeleri Rus tankerine kendilerini zincirledi

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Greenpeace aktivistleri, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını protesto etmek için Norveç’e akaryakıt taşıyan bir Rus tankerine kendilerini zincirledi.
Greenpeace üyeleri Rus tankerine kendilerini zincirledi

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace üyesi bir grup aktivist, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek ve Rusya'yı protesto etmek amacıyla Norveç'e akaryakıt taşıyan bir Rus tankerine kendilerini zincirledi.

Gemi takip uygulaması Marine Traffic'ten paylaşılan bilgilere göre Ust Luga tankerinin, başkent Oslo'nun yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Exxon Mobil şirketinin Slagen petrol terminali dışına demir attığı öğrenildi. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, küçük bir tekneyle 95 bin ton akaryakıt taşıdığı tahmin edilen gemiye yaklaşan aktivistlerin, akaryakıtın boşaltılmasını önlemek için tankerin çapasına kendilerini zincirlediği belirtildi.

Greenpeace'in Norveç Başkanı Frode Pleym de olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akaryakıt yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda savaşların ve çatışmaların da temelinde bulunuyor. Norveç’in, Putin’in savaşını finanse ettiğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olarak faaliyet göstermesine çok şaşırdım” dedi.

NORVEÇ HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Norveç hükümetine Rus fosil yakıtının yasaklanması çağrısında bulunan aktivistler, Norveç’teki Esso akaryakıt şirketinden de Rusya’dan yapılan bu tür ithalat sözleşmelerini iptal etmelerini istedi.

Esso Norveç şirketinden bir sözcü, mevcut akaryakıtın savaş başlamadan önce satın alındığını ve şirketin Rusya’dan daha fazla akaryakıt satın alma planı olmadığını söyledi.

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