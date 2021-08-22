Greenpeace yanan alanların uydu görüntülerini yayınladı

Çevre ve iklim örgütü Greenpeace'in Türkiye şubesi, Türkiye’de geçen ay sonunda başlayan, kısa sürede pek çok ilde eş zamanlı şekilde yaşanan ve iki hafta süren orman yangınlarının pek çok bölgede yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı. Yangın öncesi ve sonrası görüntüleri içeren uydu fotoğrafları oluşan tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bu yıl Türkiye'de orman yangınlarında toplam 178 bin hektar, sadece Muğla ve Antalya'da ise 124 bin hektar ormanlık alanın yandığı söyledi. Greenpeace Türkiye’nin yaptığı açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" ifadelerine yer verildi.