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Greenpeace'ten Eyfel Kulesi'nde eylem

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Greenpeace'ten Eyfel Kulesi'nde eylem
Greenpeace, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi milliyetçiliğe ve otoriterliğe dikkati çekmek için Eyfel Kulesi'nde eylem düzenledi.

Greenpeace eylemcileri, Eyfel Kulesi'ne tırmanarak, Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ülkenin temel değerleri olarak bilinen "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" yazılı pankart astı.

Pankartta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına karşı kullanılan, "diren" çağrısı da yer aldı.

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptığı açıklamada bu eylemi, Fransa'da ve diğer ülkelerde milliyetçilik ve otoriterliğin yükselişine karşı olduklarını ifade etmek için yaptıklarını kaydetti.

Julliard, "Bu bizim, insanlara 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' değerlerini savunmaları gerektiğini hatırlatmak için kullandığımız bir yol." diye konuştu.

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen ve liberal yaklaşımı ile bilinen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen arasında 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazanan Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

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