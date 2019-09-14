Greko Burnu’ndaki antenler kaldırılıyor

Greko Burnu bölgesinde konuşlu bulunan röle (aktarma) antenlerinin kaldırılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Greko Burnu bölgesinde bulunan radyo iletişim tesislerinde, Orta Doğu’ya yönelik yayın yapan bir Fransız bir de Amerikan radyo istasyonun bulunduğunu yazdı.

Gazete, güvenilir kaynakların, Rum Haber Ajansı’na yapmış oldukları açıklamalara dayanarak, Amerikalıların bölgeden yayın yapmaya son verdiğini; Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Kıbrıs’taki Amerikan Elçiliği tarafından geçtiğimiz hafta konu hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Gazete yine bilgilere dayanarak Fransızların da bu konudaki niyetlerini beyan ettiklerini, Fransızların da yayınlarını sonlandırmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Habere göre Ay. Napa Belediye Başkanı Yiannis Karusos, gelen bilgilerin nihayetinde teyit edilmesi durumunda, bunun bölge için çok iyi olacağını çünkü yıllardır antenlerin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti.