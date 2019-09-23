Greta Thunberg, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi BM'ye şikayet etti

"İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz"

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nun ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılışıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, "2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı. Zirvede 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bir konuşma yaparken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi BM'ye şikayet etti.

Genç aktivistler de zirvede

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 16 çocuk, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle BM'ye şikayet etti. BM'ye sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin yer alıyor.

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

Thunberg: Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız

Thunberg konuşmasında "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetti:

"Buruya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum... Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."