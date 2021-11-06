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Greta Thunberg: COP26 başarısız oldu

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“Dünya liderlerinin uyanması için daha ne gerekiyor?” diye soran Thunberg, onların aslında çoktan uyanık olduklarını ve aktif şekilde bu yıkıcı sistemden kar elde etmeye devam etmek içinkendi çıkarlarına yardım edecek yasal boşluklar ve çerçeveler yarattı
Greta Thunberg: COP26 başarısız oldu

“Dünya liderlerinin uyanması için daha ne gerekiyor?” diye soran Thunberg, onların aslında çoktan uyanık olduklarını ve aktif şekilde bu yıkıcı sistemden kar elde etmeye devam etmek için kendi çıkarlarına yardım edecek yasal boşluklar ve çerçeveler yarattıklarını ileri sürdü.

Euronews’ta yer alan habere göre, COP26’nın başarısızlık olduğunun bir sır olmadığını belirten genç aktivist katılımcı hükümetler için “ana amaçlarının statükonun devamı için savaşmak gibi görünüyor” dedi.

Konferansın bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştüğünü, liderlerin güzel konuşmalar yaptığını, süslü vaatler ve hedefler açıkladığını ancak perde arkasında hükümetlerin hala iklim için esaslı önlemler almayı reddettiğini savunan Thunberg “Ancak bilimin görüş birliğini ve bizi görmezden gelemezler” diye konuştu.

COP26 için “işlerin eskisi gibi yürümesi ve bla bla bla’nın kutlaması”, konferans için toplanan için toplanan liderler için de “Krallarımız çıplak” ifadelerini kullanan aktivist tarihin onları sert şekilde yargılayacağını da sözlerine ekledi.

Thunberg ayrıca şu anda varlan teknolojinin karbon salımını keskin şekilde düşürmek için yeterli olmadığından yapılması gereken şeyin toplumun temelden değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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