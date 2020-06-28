Greta Thunberg: Dünya liderleri iyi gözükmek için benimle selfie çekme kuyruğuna giriyor

Dünya çapında okul grevleri örgütlemesinin ardından geçen yıl eylülde BM Genel Kurulu'nda yaptığı ateşli konuşmayla uluslararası bir yıldız haline gelen genç iklim aktvisti, dünya liderlerinin sırf PR için kendisiyle selfie çekmek istedikleri çıkışını yaptı.

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Eylül 2019'daki BM konuşmasının ardından dünya siyasetinin üst düzey isimlerinin kendisine yönelik tavırlarını eleştirdi.

'Utanmayı unuttular'

İsveç devlet radyosuna konuşan Greta Thunberg, "Devlet başkanları, başbakanlar, krallar ve prensesler gelip benimle konuşmak istedi" diyerek şöyle devam etti:

"Beni gördüklerinde birdenbire Instagram hesapları için benimle fotoğraf çekip #savetheplanet (gezegeni kurtar) etiketi ekleme fırsatını gördüler."

"Kendi nesillerinin gelecek nesillere ihanet ettiğinden utanmayı bir an için olsun unuttular."

Daha önce BBC'ye kendisiyle selfie çektirmek için sıraya girenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğunu söylemiş olan Thunberg, bu kez "Adil olmak gerekirse sadece o değil, pek çoğu vardı" diye ekledi.

'Sürekli oluyor'

"Bu tür şeyler sürekli oluyor. İnsanlar benim ve diğer iklim aktivistlerinin yanında poz vermek istiyor" diye yakınan genç iklim aktivisti, şu eleştirileri getirdi:

"Bunu sosyal medyada paylaştıklarında iyi görünüyorlar, kendilerine umursuyor havası veriyorlar."

'Hiç hoşlanmıyorum'

"Beni genelde yanında poz verilecek, kendilerini iyi gösterecek biri olarak görüyorlar, bundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum, çünkü ben bu türden bir kişi olmak istemiyorum."

Kovid-19 pandemisinde dünya çapında değişikliğe gitmek zorunluluğunun, iklim krizine karşı daha fazla eyleme geçilmesini teşvik edeceğine dair umutlarını da dile getirdi.