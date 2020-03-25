Greta Thunberg koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa seyahatinin ardından iki haftadır kendisini evde izole ettiğini belirtti.

17 yaşındaki aktivist kendisinde boğaz ağrısı, titreme ve öksürük gibi belirtilerin olduğunu ifade etti. Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babası Svante Thunberg’de de bazı belirtilerin görüldüğünü açıkladı.

Henüz test yaptırmadığını belirten Thunberg, “Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim” açıklamasında bulundu.