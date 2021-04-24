Greta Thunberg: Krizi daha ne kadar görmezden geleceksiniz?

Liderlerin verdiği emisyon azaltma taahütlerinin olması gerekenden çok daha geride olduğunu belirten genç aktivist, 'Yıl olmuş 2021. Hala bu tartışmayı yapıyor olmamız bir rezalet' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden‘ın ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi İklim Liderleri Zirvesi‘nde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg konuşma yaptı.

Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesini talep eden genç aktivist, liderlerin ‘krizi görmezden geldiklerini’ söyledi ve dünya liderlerini şu sözlerle eleştirdi:

”Sizin gibi iktidardaki kişiler, bu gerçekten daha ne kadar uzaklaşabileceğinizi düşünüyorsunuz? İklim krizini, eşitliğin küresel boyutunu ve tarihi emisyonları görmezden gelmeye ne kadar devam edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Şimdilik bu işten sıyrılıyorsunuz ama insanlar elbet bir gün bu zamana kadar neler yaptığınızı farkına varacak.”

‘Emisyon azaltma taahhütleriniz yetersiz’

Liderlerin verdiği emisyon azaltma taahütlerinin olması gerekenden çok daha geride kaldığını belirten Greta Thunberg, “Yıl olmuş 2021. Hala bu tartışmayı yapıyor olmamız ve daha da kötüsü fosil yakıtları vergi mükelleflerinin parasını kullanarak doğrudan veya dolaylı olarak sübvanse ediyor olmamız bir rezalet. Bu, iklim acil durumunu hiç anlamadığımızın kanıtı” diye konuştu.

ABD’ye eleştiri

Dünya liderlerini ve mevcut jenerasyonu küresel iklim için atılabilecek adımları ‘demeden vazgeçmekle’ suçlayan Thunberg, “Sizin aksinize, benim neslim mücadele etmeden asla vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.

Thunberg ayrıca, ABD’nin 2009’da fosil yakıt kullanımını sona erdirmeyi taahhüt etmesine rağmen hala kullanmaya devam etmesini de eleştirdi. Çevre alt komitesine başkanlık eden Kongre Üyesi Ro Khanna ise kendisinin ve diğer Demokratların, Kongre’de incelenen bir sonraki altyapı paketinde milyarlarca dolarlık sübvansiyonların sona ermesini desteklediğini söyledi.

Zirvede neler konuşuldu?

22-23 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen İklim Liderleri Zirvesi, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris‘in açılış konuşmalarıyla başladı.

ABD sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 yılına kıyasla yüzde 50 ile yüzde 52 oranları arasında azaltma taahhüdünü açıkladı. “ABD’nin yeniden oyuna döndüğü” mesajının paylaşıldığı konuşmalarda diğer ülkelerle işbirliği kuracakları belirtildi.

Liderler iklim hedeflerini açıkladı

“İklim Hırsını Artırmak” isimli oturumda birçok dünya lideri canlı yayınla bağlanarak ülkelerinin iklim hedeflerini açıkladı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya’nın sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2013 seviyelerine kıyasla yüzde 46 azaltacağını duyurdu.

Çin Başkanı Xi Jinping herhangi yeni bir taahhütte bulunmazken daha önce belirttikleri 2030 yılında emisyonları zirveye çıkararak 2060 yılında da net sıfır emisyona ulaşma sözünü yineledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada Kanada’nın sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyesine kıyasla yüzde 40 ile yüzde 45 arasında azaltacağını söyledi. Kanada’nın daha önceki hedefi yüzde 30 olarak belirlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,hedeflerinin 2030’da Avrupa’dan daha az emisyon salmak olduğunu söyledi. Ancak hali hazırda Avrupa’dan daha az emisyona sahip Rusya’nın bu hedef için azaltım yapmasına gerek yok.

Güney Kore başkanı Moon Jae-in 2030 yılı için geliştirilmiş bir iklim hedefi sunacaklarını söyledi ancak detayları paylaşmadı. Ayrıca Güney Kore’nin deniz aşırı kömür finansmanına son vereceğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro konuşmasında iki taahhütte bulundu. İlk olarak daha önce 2060 yılında sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme hedeflerini 2050’ye çektiklerini söyledi. İkinci olarak da 2030 yılına kadar Amazonlar’dan yasadışı ormansızlaştırmayı durduracakları vaadinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise diğer dünya liderlerinin aksine herhangi yeni bir iklim taahhüdünde bulunmadı. Aksine 2015 yılında sunulan hedefleri yinelemek ile yetindi. İklim konusundaki çalışmalarının ise ağaç dikmek ve Millet Bahçesi yapmak olduğunu söyledi.