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Greta Thunberg'in 'Death Metal' versiyonu viral oldu: Şu andan itibaren sadece Death Metal yapacağım

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Greta Thunberg'in 'Death Metal' versiyonu viral oldu: Şu andan itibaren sadece Death Metal yapacağım
Greta Thunberg'in 'Death Metal' versiyonu viral oldu: Şu andan itibaren sadece Death Metal yapacağım

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dünya gündemine giren 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasına yapılan bir metal müzik uyarlaması, YouTube'da 3 milyondan fazla görüntülenme alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'den New York'a yelkenliyle gelen ve dünya çapında milyonlarca öğrencinin katıldığı iklim grevlerini başlatan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma dünya gündemindeki yerini koruyor. 

 

Greta'nın konuşması dünya çapında çok sayıda insan tarafından paylaşılırken, 'Suaka' isimli trash metal grubu gitaristi müzisyen ve YouTuber John Mollusk tarafından hazırlanan bir uyarlama da 3 milyondan fazla görüntülenme aldı. 

Mollusk'un 'Greta Thunberg İsveç Death Metal söylüyor' başlığıyla yayınladığı videoda, Thunberg'in BM'de yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine metal müzik altyapısı ve 'death vokal' yerleştirildi. 

Video Player

 

Şarkının klibinde ise Thunberg'in BM'de yaptığı konuşma görüntülerinin 'gotik' bir tarzda yeniden düzenlendiği görülüyor. 

 

Söz konusu uyarlamayla ilgili olarak Rolling Stones'a konuşan Mollusk şunları söyledi:

"Konuşmasını gördüğümde, tutku ve öfkesinden çok etkilendim. Ve konuşmasında seçtiği sözler Entombed, Gojira, Gates, Sepultura gibi sevdiğim metal müzik gruplarındaki karanlığı anımsattı.

​Sanırım Thumberg'in acımasız sözlerini bir metal şarkısına çevirmekten başka özel bir niyetim yoktu. Benim kişisel duruşum, bireylerin çevremizi korumak ve korumak için çaba sarf etmeleri gerektiği yönünde."

Thunberg de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasıyla iligli hazırlanan uyarlamayı 'onaylayarak' "İklim olayını bırakıyorum. Şu andan itibaren yalnızca death metal yapacağım" ifadelerini kullandı.

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